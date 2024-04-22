الثلاثاء 23 نيسان 2024
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شطر جثة طالبه لنصفين.. إحالة أوراق معلم فيزياء مصري إلى المفتي

إعدام- تعبيرية
إعدام- تعبيرية

وسط اجراءات أمنية مشددة، قررت محكمة جنايات المنصورة «شمال القاهرة» يوم (الأحد) إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل «إيهاب أشرف» طالب المرحلة الثانوية (16 عاماً) وتقطيع جثمانه لأشلاء، إلى المفتي لأخذ رايه الشرعي في إعدامه، وتعد جلسة اليوم هي ثاني جلسات محاكمة المتهم، وتحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم.

وقالت النيابة في مرافعتها: المتهم عقد النية بعد خسارته في لعبة المراهنات، وبعد خسائره الشديدة ورط نفسه في شيكات بلغت أكثر من 300 ألف جنيه، ومع ضغط أصحاب الحقوق عليه عقد العزم على خطف شخص وطلب فدية لسداد ديونه، مؤكدة أن المتهم أقدم على شراء سلاح الجريمة من محل أدوات منزلية، وحرص على أن يكون سلاحًا حادًا وصلبًا لتنفيذ جريمته، وبعد انتهاء الدرس الذي كان يتلقاه الطالب، طلب منه البقاء عقب الدرس لتسجيل مقطع فيديو، وربطه من اليدين والقدمين طالباً من والده «التاجر» الفدية، وعند محاولة الطالب فك نفسه، طعنه في رقبته بالسكين.

وتابعت النيابة: المتهم لم يكتف بذلك، بل استل السكين، وواصل تقطيعه إلى 3 أجزاء على النحو المبين بالتحقيقات والصفة التشريحية ورميها بإحدى الترع، وطالبت النيابة العامة بالقصاص العاجل والعادل وألا تأخذ هيئة المحكمة بالمتهم شفقة ولا رحمة، في حين أكد المتهم أنه هو من ارتكب الجريمة بنفسه دون أي شريك معه، ورفض انتداب محام له لكونه معترفًا بالجريمة وفي انتظار الجزاء.

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وقال والد الطالب القتيل: ابني الوحيد بين 3 بنات، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكان يعتبر معلم الفيزياء المتهم بمثابة شقيقه الأكبر، وكانت تربطهما علاقة طيبة، مبيناً أن نجله تغيب عن المنزل في يوم الواقعة، وحاول أن يتصل به أكثر من مرة إلا أنه لم يرد على اتصالاته، لذلك اضطر أن يخرج للبحث عنه بسبب قلقه الشديد هو ووالدته عليه.


وكانت الجهات الأمنية المصرية بمحافظة الدقهلية، تلقت بلاغاً في 14 فبراير الماضي، يفيد بالعثور على جثة مشطورة إلى عدة أجزاء طافية في إحدى الترع، وتبين من التحقيقات أنها جثة الطالب المتغيب، وبعد التحريات تبين أن وراء الواقعة هو المتهم محمد عبدالبديع الطحاوي (25 عامًا)، الذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًّا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بهدف طلب فدية من أسرة الطالب لمروره بضائقة مالية، وأقر المتهم بأنه استغل وجوده بمفرده برفقة المجني عليه في غرفة الدروس الخصوصية، وقتله بسكين وقطع جثته. وكالات

 

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