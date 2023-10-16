شكري: إسرائيل لم تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، على رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وبشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال سامح شكري، إن إسرائيل "لم تسمح مع الأسف حتى الآن" بإدخالها إلى غزة.

اضافة اعلان

ونفى الناطق العسكري الإسرائيلي ما تردد عن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار جنوبي غزة، قد يسري اليوم الاثنين، ويسمح بفتح معبر رفح مؤقتا لتمكين الأجانب من المغادرة، وإدخال مساعدات للقطاع.



وقال الناطق العسكري، إن المعابر مغلقة، وأضاف أن الجيش يواصل القتال ومهاجمة حركة حماس.



وتابع، أن غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي مركز القتال ويوجد داخلها من وصفهم بسكان إسرائيل المخطوفين، في إشارة إلى من أُسروا في بداية عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وكشف الناطق العسكري الإسرائيلي أنه حتى الآن أُبلغت عائلات إسرائيلية بوجود 199 "مخطوفا" في غزة.

