الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

قصف عنيف على جنوب لبنان
قصف عنيف على جنوب لبنان

تقدمت الحكومة اللبنانية، بشكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الغارات والقصف على قرى جنوب لبنان.

 

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وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان اليوم الخميس، إننا ندين العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل أمس الأربعاء في النبطية، حيث ارتقى 7 أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الإسرائيلي.


وأضاف، انه إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الضحايا والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل الى مجلس الأمن الدولي.


وأشار إلى أنه في الوقت الذي نشدد فيه على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، ما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو.


وأكد، أنه وبسبب تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة.


ميدانيا، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على وادي السلوقي ومنطقة اللبونة جنوب لبنان، فيما يستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف وادي حامول الناقورة. -(بترا)

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