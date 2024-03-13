الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن
تقدم لبنان بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف في اليومين الماضيين استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل"، وفق ما جاء في نص الشكوى.اضافة اعلان


واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء، "أن ما يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى من ورائها الحكومة الإسرائيلية للخروج من مأزقها الداخلي".

وطالب البيان، "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وضرورة أن يدين أعضاء مجلس الأمن بالإجماع الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".


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