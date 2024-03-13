شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

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واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء، "أن ما يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى من ورائها الحكومة الإسرائيلية للخروج من مأزقها الداخلي".وطالب البيان، "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وضرورة أن يدين أعضاء مجلس الأمن بالإجماع الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".