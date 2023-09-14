الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

شلال الدم في عين الحلوة.. متى ينتهي؟

أرشيفية
أرشيفية
 في كل مرة يعلن فيها أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان انطفأت وانقطع شلال الدم، ما تنفك تعاود الاشتعال لتخلف ضحايا جددا بعضهم من الابرياء والذين ليس لهم علاقة بسبب الخلاف بين المتقاتلين.اضافة اعلان
فقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في المخيم جنوبي لبنان بين عناصر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومجموعة تطلق على نفسها اسم "الشباب المسلم"، إلى 9 قتلى بعد وفاة شخصين متأثرين بجراح أصيبا بها الليلة قبل الماضية، ليصبح إجمالي القتلى 29 منذ تموز (يوليو) الماضي.
وإلى جانب القتلى، يرتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 200 بينهم 150 خلال أسبوع، إضافة إلى نزوح عشرات العائلات جراء المواجهات المتقطعة التي تخللتها اتفاقات لأكثر من مرة بهدف وقف إطلاق النار في المخيم، آخرها الاتفاق بين وفدين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح بعد اجتماع بالسفارة الفلسطينية في بيروت يوم الثلاثاء الماضي، حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى
أبو مرزوق.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فإن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة "تنهي بجولتها الراهنة أسبوعها الأول في ظل غياب الحلول وتعثر كل المحاولات لوقف الأحداث الدامية وتداعيات أزمتها التي تعيشها صيدا والمنطقة"، بعد أن بلغت المواجهات "العنيفة" ذروتها عصر أول من أمس الأربعاء ودامت حتى بعد منتصف الليل.
واستمرارا لجهود التهدئة، دعت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس أمس إلى ضرورة وقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، محذرتين من خطورة هذه المواجهات التي تأتي "ضد إرادة الشعب الفلسطيني".
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك بعد لقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بوفد من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق.
وأكد البيان أن "الاقتتال لا يخدم إلا العدو الصهيوني والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية من أجل شطب قضية اللاجئين والإضرار بأمن لبنان واستقراره".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب عدة جولات مواجهة مسلحة منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا بينهم اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه.
ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخر، ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد بنحو 300 ألف لاجئ.-(وكالات)
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