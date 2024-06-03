 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شمال "الكيان" يشتعل نيرانا خلفتها صواريخ حزب الله (فيديو وصور)

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حرائق شمال فلسطين المحتلة اليوم

أشعلت صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة اليوم الاثنين مساحات شاسعة تابعة لمستوطنات الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة.


وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة اللهب وهي تشتعل في منطقة كريات شمونة جراء الصواريخ التي اطلقت من جنوب لبنان وكذلك في الجليل الأعلى وصولا إلى بحيرة طبريا.

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وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن 14 فريق إطفاء تعمل منذ أكثر من 5 ساعات في محاولة للسيطرة على الحرائق في الجليل الأعلى.

 

 

بدورها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التركيز الآن على إخماد النيران في الحقول بمرغليوت وكريات شمونه بعد إجلاء السكان.

 

 

 




 


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