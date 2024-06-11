شهداء بقصف الاحتلال مناطق وسط غزة

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وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.وأوضح المصدر أن الشهداء هم: الطفلان ريهام ومصعب ووالدهم هشام التلباني.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 84712 آخرين، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)