الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على خانيونس

القصف الاحتلال
القصف الصهيوني في غزة
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ108.
وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.اضافة اعلان
كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خانيونس، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي خانيونس.
وقصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في عمارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خانيونس.
وتصاعدت وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخانيونس.
كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى قرابة 25105 شهداء، و62681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.- (بترا)
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