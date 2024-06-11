شهداء وجرحى.. اقتحام إسرائيلي دامٍ لقرية كفر نعمة

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن 4 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال في قرية كفر نعمة، غربي رام الله، مشيرة إلى وصول 8 مصابين بالرصاص إلى مجمع فلسطين الطبي.وقالت مصادر محلية، إن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص باتجاه إحدى المركبات بالقرب من القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، واقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.