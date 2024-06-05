شهداء وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية على غزة فجر الأربعاء

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، وسط وجنوب قطاع غزة.

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وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وقرية المصدر وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.



ونقلا عن وكالة "وفا"، أضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق بلدة القرارة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة.



وأعلن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، وصول شهيدين جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال المسيّرة شرق رفح جنوب القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,550 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.