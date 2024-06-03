 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية وسط قطاع غزة

قصف طيران الاحتلال-(ارشيفية)
قصف بطيران الاحتلال - (أرشيفية)
استشهد بعد منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، 6 من الأطفال والنساء وأصيب 15 آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
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وأفادت مصادر صحية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بوصول 6 شهداء من الأطفال والنساء جراء استهداف الاحتلال منزلا مملوكا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قالت مصادر محلية بالمخيم، إن عمليات البحث متواصلة لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

إلى ذلك، نقلت طواقم الإسعاف مصابين إلى المستشفى الأوروبي بعد استهداف إسرائيلي قرب مفترق حيّ مصبح شمالي مدينة رفح.

واستهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، منزلا لعائلة أبو نار في شارع "العشرين" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)
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