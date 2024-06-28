 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية وسط وجنوب غزة

قصف عنيف للاحتلال
الاحتلال يواصل قصفه العنيف على غزة
استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم مواطنة وطفلة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.اضافة اعلان

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما ارتقى شهيدان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة.

كما أصيب مواطنون فلسطينيون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين. (وفا)
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