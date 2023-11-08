شهداء وجرحى بغارات جوية على غزة في اليوم الـ33 للعدوان

اضافة اعلان

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.وبحسب مصادر فلسطينية، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت منازل وشققا سكنية مأهولة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين، خصوصاً في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً لعائلة عدوان في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.وأصيب عدد من المواطنين عقب استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة ظاهر شرق مخيم جباليا، حيث وصل 9 شهداء وعدد من الجرحى لمستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من العائلة.وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين.ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا مزيداً من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة.- (بترا)