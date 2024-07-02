 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة - (أرشيفية)
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون ليلة الاثنين/ الثلاثاء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا، وحي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع.اضافة اعلان

وقالت مصادر طبية ومحلية، إن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. (وفا)
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