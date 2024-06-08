 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لغزة

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة - (أرشيفية)
ارتقى أربعة شهداء فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، بينهم 8 أطفال على الأقل، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يعود لعائلة مهنا، ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. (وفا)اضافة اعلان
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