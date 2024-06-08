شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لغزة

اضافة اعلان

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يعود لعائلة مهنا، ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. (وفا)