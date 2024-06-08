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السبت 08 حزيران 2024
3:20 ص
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لغزة
جثامين شهداء في قطاع غزة - (أرشيفية)
ارتقى أربعة شهداء فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، بينهم 8 أطفال على الأقل، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يعود لعائلة مهنا، ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. (وفا)
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فلسطين
الاحتلال
غزة
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