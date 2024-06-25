 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لغزة

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة - (أرشيفية)
استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ليلة الاثنين/ الثلاثاء.اضافة اعلان

وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 شهداء.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعلى حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال لمدينة بيت حانون شمال القطاع.

واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع.

وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وأضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. (وفا)
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