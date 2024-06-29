 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لمدينة غزة

قصف عنيف للاحتلال
الاحتلال يواصل قصف المنازل في غزة
استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو خضرة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى "المعمداني" في المدينة.اضافة اعلان

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.40.49 AM

تفاصيل خطة "اليوم التالي" في غزة

منذ1 ساعة
قصف عنيف للاحتلال

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية وسط وجنوب غزة

منذ23 ساعة
يتصاعد الدخان من الحرائق التي أشعلها قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الحرجية في قرية دير ميماس بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قصف جوي ومدفعي.. الاحتلال يستهدف جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى

16 حزيران 2024
جثامين شهداء في غزة

شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف الاحتلال منزلا في غزة

10 حزيران 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.40.49 AM

تفاصيل خطة "اليوم التالي" في غزة

منذ2 ساعة
image-1719521952

شهداء جراء عدوان الاحتلال على مختلف أنحاء قطاع غزة

منذ13 ساعة
انتشار النفايات في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع 2

الأونروا: رائحة كريهة منتشرة في غزة تسبب الشعور بالغثيان

منذ20 ساعة
أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)

إعلام حوثي: غارات أميركية بريطانية على تعز

منذ20 ساعة
قصف عنيف للاحتلال

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية وسط وجنوب غزة

منذ23 ساعة
مجازر جديدة في قطاع غزة

3 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 37765

27 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ7 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 