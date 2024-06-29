شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لمدينة غزة

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وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو خضرة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى "المعمداني" في المدينة.كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.