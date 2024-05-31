شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لوسط قطاع غزة

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وقالت مصادر محلية إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وبحسب وكالة "وفا"، أوضحت المصادر أن ثمانية شهداء ارتقوا على الأقل، بينهم طفلان وثلاث نساء، في القصف على مخيم البريج، والذي استهدف منزلا لعائلة الصوص.كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.