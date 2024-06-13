شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدينة غزة والنصيرات

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وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح.وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة مواطنين فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.وأشارت إلى أن مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب سبعة آخرون، في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج اللوح غرب مخيم النصيرات.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من كثر 37,202 مواطن فلسطيني، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)