 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق عدة في غزة فجر الأربعاء

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال، فجر الأربعاء، وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس.
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ونقلا عن وكالة "وفا"، فإن شهداء بينهم أطفال، ارتقوا في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل لعائلة أبو جزر في منطقة معن جنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث نقلوا للمستشفى الأوروبي في المدينة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر محلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إن دبابات الاحتلال المتمركزة وسط مخيم يبنا بجوار مسجد الهدى في المدينة، وقرب مفرق كير وبجوار مسجد علي بن أبي طالب، وفي مناطق العودة والنجمة والشرقي وفي ملعب برقة وسط مخيم الشابورة، تقصف بين الحين والآخر منازل لمواطنين بالقذائف.

وأضافت المصادر أن طيران وآليات الاحتلال فتحت الأسلحة الرشاشة صوب منازل المواطنين وسط وغرب مدينة رفح، وفي محيط منطقة تل زعرب جنوب غرب المدينة.

وأصيب 5 مواطنين في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً لعائلة الغرة في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة في مدينة غزة.

في السياق ذاته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد طواقم مستشفى القدس، الطبيب عصام روحي محمد عقل، استشهد بعد استهداف منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أنه باستشهاد عقل يرتفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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