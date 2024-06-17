شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق عدة في غزة

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وأفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي، بوصول 9 شهداء وعدد من الجرحى وُصفت جروح بعضهم بالخطيرة إلى المستشفى في خان يونس، جنوب القطاع.وكان استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم، وجرح آخرون في قصف لقوات الاحتلال استهدف مدينة رفح، حيث استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف مسيّرة إسرائيلية منزلا بحي تل السلطان غربي مدينة رفح، بينما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس شمالي المدينة.وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.347، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 85372 أغلبيتهم من الأطفال والنساء. (وفا)