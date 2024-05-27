شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا شمال غزة

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وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر استهداف صاروخي إسرائيلي لمنزل لعائلة البطران في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.كما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال غزة.ونفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.