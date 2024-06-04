شهداء وجرحى بقصف الاحتلال وسط قطاع غزة

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وبحسب وكالة "وفا"، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، ليل الاثنين/ الثلاثاء، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.