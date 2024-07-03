شهداء وجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في دير البلح وغزة ورفح

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وأفادت مصادر محلية بأن جثامين 12 شهيدا وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عقب قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة اسليم في المدينة.كما استشهد ثلاثة مواطنين برصاص طائرات الاحتلال المسيّرة الذي استهدف المواطنين في منطقة المنصورة داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتم نقل جثامين الشهداء إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.كما نسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً في الحي، وشن طيران الاحتلال غارة شرق حي التفاح المجاور.كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة مقاط في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.واستشهد ثلاثة مواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال غرب رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال للمنطقة ووسط مدينة رفح.وقالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، إن جثامين 31 شهيدا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وصلت إلى المستشفيات منذ فجر الثلاثاء.وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.