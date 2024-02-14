الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة
جرائم الإبادة في غزة
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.اضافة اعلان
وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء من جراء قصف الاحتلال لموقع شرقي دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع.
وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.
وكانت وزارة الصحة أفادت في وقت سابق مساء الثلاثاء، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.
كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 تشرين الأول إلى 28,473 شهيدا و68,146 مصابا.-(وفا)
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