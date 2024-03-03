الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنازل في غزة

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنازل في غزة
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنازل في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية منزلَا شمال مدينة غزة.

 

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 وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلَا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.


كما استشهد 14 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال وعدد من المفقودين، الليلة الماضية، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلَا شرق مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.


وفي مدينة خانيونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة الماضية من الطيران والمدفعية شمال المدينة، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزلا لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.


وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلَا وَسْط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وَسْط القطاع.


وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30320 شهيدَا، و71533 مصابَا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.


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