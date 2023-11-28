شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

اضافة اعلان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غربي رام الله.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، بمقتضى صفقة التبادل مع حركة حماس.كما استشهد فلسطيني إثر إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال رام الله بالضفة الغربية.وذكرت مصادر محلية، بأن الطفل مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف، والبطن، والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية.-(وكالات)