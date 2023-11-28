الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، بمقتضى صفقة التبادل مع حركة حماس.اضافة اعلان

كما استشهد فلسطيني إثر إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، بأن الطفل مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف، والبطن، والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية.-(وكالات)
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