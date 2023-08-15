الثلاثاء 15 آب 2023
النسخة المطبوعة

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد شاب وفتى، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.اضافة اعلان
بدوره، أفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا.-(وفا)
نديم الجميّل عن "باربي": إذا منع في السينما سنعرضه بالساحات العامة

نديم الجميّل عن "باربي": إذا منع في السينما سنعرضه بالساحات العامة 13 آب 2023

السديري (يسارا) يسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لمستشار الرئيس الفلسطيني

كوهين: لن نسمح بفتح قنصلية سعودية لفلسطين في القدس 13 آب 2023

voi-cara-menghilangkan-tanda-pesan-terusan-di-telegram-e1672769366348-800x549 (1)

العراق يرفع الحجب عن تليغرام 13 آب 2023

العلم الفلسطيني والسعودي

فلسطين ترحب بتعيين السعودية سفيرا لها في البلاد 13 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
296761

ترمب : العالم بأسره يضحك على الولايات المتحدة جراء فساد بايدن

منذ 26 دقيقة
عشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

منذ1 ساعة
خاتم خطوبة- صورة تعبيرية

بعد قرارها فسخ الخطبة.. شاب "يضرم النار بخطيبته" في مصر

منذ20 ساعة
البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه

البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه

منذ22 ساعة
انتشرت الأمراض النفسية داخل "الجيش" الإسرائيلي، خاصّة بعد حرب تموز التي خاضتها لبنان في العام 2006

"متلازمة حرب تموز".. انتحار 58 جندياً إسرائيلياً واضطرابات نفسية في صفوفه

منذ23 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

14 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

مشكلة الفقر.. التحديات والحلول

رعد التل |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ14 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 