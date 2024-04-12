شهيدان في طوباس واشتباكات بقلقيلية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاقتحامات اليومية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، وتنفذ حملات اعتقال وتدمير للبنى التحتية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي كثفها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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وفي وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، استشهد الشاب محمد عصام الشحماوي بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة بمدينة طوباس. كذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة في طوباس، ما أدّى إلى استشهاد المطارد محمد رسول عمر الحمزة.

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ارتقاء القائد المجـــ اهد محمد رسول "الصخرة" في عملية إغتيال نفذتها قوات الاحتلال بمحافظة طوباس. pic.twitter.com/0gEKnsu5wB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2024

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، كثف المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته، ما أدى إلى مقتل 459 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145 شخصاً. وكالات