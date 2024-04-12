الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان في طوباس واشتباكات بقلقيلية

صورة أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس
صورة أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاقتحامات اليومية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، وتنفذ حملات اعتقال وتدمير للبنى التحتية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي كثفها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. 

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وفي وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، استشهد الشاب محمد عصام الشحماوي بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة بمدينة طوباس. كذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة في طوباس، ما أدّى إلى استشهاد المطارد محمد رسول عمر الحمزة.

 

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، كثف المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته، ما أدى إلى مقتل 459 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145 شخصاً. وكالات

 

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