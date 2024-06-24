 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال وسط مدينة غزة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، استشهاد اثنين من كوادرها، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.اضافة اعلان

وتشن طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين بمناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقبل قليل، أطلقت طائرات الاحتلال الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)
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