شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال وسط مدينة غزة

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وتشن طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين بمناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.وقبل قليل، أطلقت طائرات الاحتلال الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)