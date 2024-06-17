 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان وجرحى جراء قصف منزل شمالي مدينة غزة

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غزة المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي

في اليوم الـ255 من العدوان الإسرائيلي على غزة وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من القطاع خاصة بمخيم البريج، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين لترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و337 شهيدا، و85 ألفا و299 مصابا.

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وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال عدة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات ومدن، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 3900 فلسطيني.


سياسيا، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاجم القيادة العسكرية، موضحا أن قراراته لتقويض قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تكن مقبولة دائما على المستوى العسكري.


في المقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنتها في حربها على غزة، مشيرا إلى أن رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار كان متوافقا مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.


وفي جبهة الشمال، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يصعد هجماته، مما يقود إلى "حافة تصعيد أوسع"، مؤكدا أن عودة المواطنين الإسرائيليين الآمنة إلى منازلهم أمر غير قابل للتفاوض.-(الجزيرة)

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