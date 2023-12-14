الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان و10 إصابات بقصف للاحتلال في جنين

أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) والطفل بشار هيثم أبو زيد
الشهيدان أحمد جمال أبو زينة والطفل بشار هيثم أبو زيد
استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 10 آخرون، الليلة الماضية، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء.اضافة اعلان

وأفادت وكالة وفا باستشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما اصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا إن شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي إن 5 إصابات بينها اثنتان وصفت بالخطيرة، وصلت إلى المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف "أنيرجا" تجاه عدد من المنازل في الحي.-(وفا)
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