الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما صباح اليوم الخميس، في بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت.اضافة اعلان
وأضاف" أن القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف أيضا بلدات عيتا الشعب، ورامية يارون، ومارون الراس وعيترون.
كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ صباحاً على بلدة كفركلا".
وأطلق الجيش الإسرائيلي صباحا، القنابل الحارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب.
كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان، وألقى القنابل المضيئة في سماء المنطقة وصولا إلى مشارف مدينة صور.
وأعلن حزب الله في بيان" أنه أطلق صواريخ حارقة على أحراج برانيت الإسرائيلية، ردا على ‏قيام إسرائيل بإحراق حرج الراهب".
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