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الجمعة 14 حزيران 2024
1:25 ص
شهيدة و20 جريحا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان - (أرشيفية)
أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد امرأة وإصابة نحو 20 مدنيا في غارة إسرائيلية على بلدة جناتا، ليل الخميس/ الجمعة.
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لبنان
جنوب لبنان
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