 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدة و20 جريحا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان - (أرشيفية)
قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان - (أرشيفية)
أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد امرأة وإصابة نحو 20 مدنيا في غارة إسرائيلية على بلدة جناتا، ليل الخميس/ الجمعة.اضافة اعلان
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
20240612125219reup-2024-06-12t125016z_1726373011_rc2m98a3e323_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon.h

إعلام عبري: احتراق 3500 دونم شمالي إسرائيل إثر هجوم لـ"حزب الله"

منذ14 ساعة
حزب الله

استشهاد قائد عسكري في حزب الله

12 حزيران 2024
حزب الله

استشهاد 5 من عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية

11 حزيران 2024
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

الحكومة الإسرائيلية ستسمح باستدعاء 50 ألف جندي إضافي

05 حزيران 2024
اقرأ أيضا
سرقة معدات صحفية

على طريقة العصابات.. 84 واقعة سرقة نفذها الاحتلال بحق معدات الصحفيين الفلسطينيين

منذ8 ساعة
شمال فلسطين المحتلة

بـ 150 صاروخ.. حزب الله يشعل شمال فلسطين المحتلة

منذ10 ساعة
3 مجازر جديدة في القطاع

3 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 37232

منذ12 ساعة
اعتقال ودهم .jfif-e41126c1-4b66-428f-9a4e-cce76a2277a0

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويهدم منزلا في الخليل

منذ12 ساعة
جنين منطقة عسكرية مغلقة

الاحتلال يوسع اقتحاماته في الضفة ويعلن جنين منطقة عسكرية مغلقة

منذ13 ساعة
679117

تشومسكي يجد صعوبة في الكلام بعد الإصابة بجلطة دماغية

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 