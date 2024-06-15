 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيد بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

إسرائيل تشن غارتين على البقاع اللبناني
قتيل بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد شخص في غارة إسرائيلية على محيط مدينة بنت جبيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.


وأعلن جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة هاجمت أحد عناصر حزب الله في عيترون بجنوب لبنان كما قصف المنطقة بالمدفعية.


فيما أكدت مصادر إعلامية، أن صفارات الإنذار تدوي بمنطقة عرب العرامشة ومحيطها شمال إسرائيل للاشتباه بدخول طائرة مسيرة عبر الحدود مع لبنان.

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وبدأت صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات في الجليل الغربي للاشتباه بدخول مسيرة من لبنان.


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