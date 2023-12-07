شهيد فلسطيني في طولكرم والاحتلال يعتقل 60 بالضفة والقدس

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استُشهد مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة اسابيع في مخيم طولكرم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الفلسطيني عوض تايه محمد عنبر "47 عاما" استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 60 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة من بينهم عمال من غزة، كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله.وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طولكرم والخليل ونابلس وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.--(بترا)