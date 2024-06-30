شهيد وجرحى بغارة على مخيم نور شمس في طولكرم

استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحدـ فيقصفت طائرة احتلال مسيرة، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

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وقالت وكالة وفا عن مصادر محلية وشهود عيان، إن مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في حارة المنشية بالمخيم.



من جانبها، قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تتعامل مع إصابتين جراء قصف المنزل، مشيرة إلى أن طواقمها لا تستطيع الدخول إلى المنزل نتيجة النيران.



بدورها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هدف الهجوم في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية هو شقة راقبها الجيش لفترة طويلة، زاعمة أنه كان فيها 4 عناصر بارزين من كتيبة نور شمس.