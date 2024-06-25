شهيد وجرحى بقصف الاحتلال رفح ودير البلح

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في غضون ذلك، ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة قنابل حارقة في شارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة.وفي وقت سابق، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.كما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 شهداء.وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. (وفا)