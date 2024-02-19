الإثنين 19 شباط 2024
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شيخ قبلي مصري يهدد بذبح الفلسطينيين إذا دخلوا سيناء- (فيديو)

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الحدود الفلسطينية المصرية

هدد شيخ قبلي مصري، بذبح أي فلسطيني يدخل إلى سيناء، وذلك في تعليقه على أنباء حول نزوح أهالي غزة إلى شبه المصرية جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

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وقال الرجل الذي أُطلق عليه لقب “شيخ قبائل سيناء” بصريح العبارة: “لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه” مع إشارة بيده إلى علامة الذبح من الوريد.

 

(وكالات)

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