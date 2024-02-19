شيخ قبلي مصري يهدد بذبح الفلسطينيين إذا دخلوا سيناء- (فيديو)

هدد شيخ قبلي مصري، بذبح أي فلسطيني يدخل إلى سيناء، وذلك في تعليقه على أنباء حول نزوح أهالي غزة إلى شبه المصرية جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

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وقال الرجل الذي أُطلق عليه لقب “شيخ قبائل سيناء” بصريح العبارة: “لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه” مع إشارة بيده إلى علامة الذبح من الوريد.

"لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه".. تهديد من شخص يحمل صفة "شيخ قبائل سيناء" قدمه المطبلاتي الإعلامي أحمد موسى، ويهدد بذبح الفلسطينيين إن دخلوا سيناء ومصر.. ما رأيك؟ pic.twitter.com/xHohNeYwPI — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) February 18, 2024

(وكالات)