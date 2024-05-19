صباح دام.. عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية ونزوح آلاف من شمال غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة، تزامنا مع توسيع الجيش نطاق عملياته العسكرية شمالي القطاع ونزوح الآلاف من الفلسطينيين.

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وفي شمالي القطاع، قالت مصادر طبية لمراسل الأناضول إن "أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال أمس (السبت) في شمال غزة، بعضهم وصل مستشفى كمال عدوان، والآخر لا يزال تحت الركام".

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر المقاومة والقوات الإسرائيلية، وسط انفجارات وقصف مدفعي مكثف متواصل على عدة مناطق في محافظة شمال غزة، حيث شوهدت أعمدة الدخان متصاعدة في المنطقة.



وأشاروا إلى وجود قصف مدفعي كثيف على مناطق عدة في بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وتقدم عدد من الآليات الإسرائيلية في محيط منطقتي قليبو والشيخ زايد شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، وسط حالة نزوح كبيرة من مناطق غربي مخيم جباليا باتجاه غربي مدينة غزة.



ومنذ أيام تتصاعد الاشتباكات في محوري شرق مدينة جباليا شمال القطاع، بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي أعلن الأربعاء، شروعه في عملية عسكرية "موسعة" بقلب مخيم جباليا، قائلا إن العملية في جباليا شهدت "معارك شرسة"، وإن قواته "واجهت عشرات الخلايا المسلحة" في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية.



** استشهاد مسؤول أمني



وفي وسط القطاع، أكدت مصادر طبية "استشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي ومرافقه جهاد الحميدي، إثر استهداف من طائرة استطلاع إسرائيلية في مدينة دير البلح".



تزامن ذلك مع سقوط 19 شهيدا جراء قصف مربع سكني في المخيم الجديد بالنصيرات، بالإضافة إلى إصابات جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزلاً لعائلة عوض قرب مسجد الصفاء في مخيم البريج، وفق المصدر نفسه.



وأوضحت المصادر الطبية أن "3 شهداء ارتقوا إلى جانب عدّة إصابات بينهم أطفال، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وفي مدينة غزة، أوضحت مصادر طبية في مستشفى المعمداني، أن "6 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لمنزل في شارع يافا بحي الدرج شرقي المدينة، كما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة."



كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



**5 شهداء بالجنوب



أما في الجنوب، فوصل مستشفى الكويت التخصصي في محافظة رفح خلال 24 ساعة، 5 شهداء جراء الغارات الإسرائيلية، وفق مصادر طبية.



وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق المدينة، أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.



ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على رفح التي بدأها في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة".



وأدت العملية على رفح إلى نزوح أكثر من 630 ألف شخص قسرا إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب منظمة الأونروا التي قالت إن المدينة "مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني ظروفا مزرية".



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)