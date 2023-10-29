الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحافية لبنانية تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني

كريستينا عاصي رفقة الصحفي الشهيد عصام عبدالله
كريستينا عاصي رفقة الصحافي الشهيد عصام عبدالله
نشرت الصحافية كريستينا عاصي، التي تعرّضت لإصابة بليغة أثناء تغطية مستجدات الجنوب إثر قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تتواجد فيها رفقة عدد من الصحافيين بينهم الشهيد عصام عبدالله، صورة لها ولعبدالله على خاصية الستوري، قالت فيها إن عبدالله أنقذ حياتها من الموت، وفقد حياته من أجل إنقاذها، مشيرةً إلى أنها ستفتقده.اضافة اعلان


كما شكرت في منشورات أخرى المصوّرين روبير غصن وديلن كولينز اللذين ساعداها أيضاً. 




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