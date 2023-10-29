صحافية لبنانية تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني

نشرت الصحافية كريستينا عاصي، التي تعرّضت لإصابة بليغة أثناء تغطية مستجدات الجنوب إثر قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تتواجد فيها رفقة عدد من الصحافيين بينهم الشهيد عصام عبدالله، صورة لها ولعبدالله على خاصية الستوري، قالت فيها إن عبدالله أنقذ حياتها من الموت، وفقد حياته من أجل إنقاذها، مشيرةً إلى أنها ستفتقده.اضافة اعلان
كما شكرت في منشورات أخرى المصوّرين روبير غصن وديلن كولينز اللذين ساعداها أيضاً.
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