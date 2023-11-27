الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحافي إسرائيلي: عناصر حماس اعتنوا بالأسرى وشاهدوا “اليوتيوب” مع بعضهم- (فيديو)

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أحد الأسرى الإسرائيليين

قال المراسل العسكري الإسرائيلي، ألون بن دافيد، إن رجال حماس اعتنوا بالأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في قطاع غزة.
وقال بن دافيد الذي يعمل مراسلا للقناة 13 الإسرائيلية: “تحدثت معهم وكرروا نفس الرواية: رجال حماس اعتنوا بهم، أطعموهم وحاولوا توفير أدويتهم”.
وتابع أن عناصر حماس “أبقوهم مع أهالي كيبوتساتهم، نظموا المحاضرات وتفاعلوا معا وشاهدوا حتى الـYouTube”.
وأضاف أن “يوخباد ليفشتس لم تكن تكذب”.
ويوخباد ليفشتس أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها حماس لدواع إنسانية قبل الهدنة، وتعرضت لهجوم عنيف من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف بعد قالت في مؤتمر صحافي بعد الإفراج عنها أن عناصر حماس “تعاملوا معي بالحسنى.. حرصوا على جلب طبيب فحصني وتكلم معي برقة، وكتب لي دواء جلبوه وحرصوا أن أتناوله في الموعد. وعادني الطبيب مرة كل ثلاثة أيام.. كانوا مؤدبين جدا ولبوا كل طلباتي. ثم فاجأوني بأن أطلقوا سراحي”.
ونفذت حماس وإسرائيل اليوم الأحد المرحلة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى ضمن وقف النار المؤقت، حيث يتم الإفراج يوميا طوال أيام الهدنة عن 39 فلسطينيا أسيرا مقابل 13 إسرائيليا أسيرا لدى حماس.

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وأكد مصدر مقرب من حركة حماس الأحد موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة التي تنتهي صباح الثلاثاء، من يومين إلى 4 أيام مع تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين.-(وكالات)

 

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