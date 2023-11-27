صحافي إسرائيلي: عناصر حماس اعتنوا بالأسرى وشاهدوا “اليوتيوب” مع بعضهم- (فيديو)

قال المراسل العسكري الإسرائيلي، ألون بن دافيد، إن رجال حماس اعتنوا بالأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في قطاع غزة.

وقال بن دافيد الذي يعمل مراسلا للقناة 13 الإسرائيلية: “تحدثت معهم وكرروا نفس الرواية: رجال حماس اعتنوا بهم، أطعموهم وحاولوا توفير أدويتهم”.

وتابع أن عناصر حماس “أبقوهم مع أهالي كيبوتساتهم، نظموا المحاضرات وتفاعلوا معا وشاهدوا حتى الـYouTube”.

وأضاف أن “يوخباد ليفشتس لم تكن تكذب”.

ويوخباد ليفشتس أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها حماس لدواع إنسانية قبل الهدنة، وتعرضت لهجوم عنيف من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف بعد قالت في مؤتمر صحافي بعد الإفراج عنها أن عناصر حماس “تعاملوا معي بالحسنى.. حرصوا على جلب طبيب فحصني وتكلم معي برقة، وكتب لي دواء جلبوه وحرصوا أن أتناوله في الموعد. وعادني الطبيب مرة كل ثلاثة أيام.. كانوا مؤدبين جدا ولبوا كل طلباتي. ثم فاجأوني بأن أطلقوا سراحي”.

ونفذت حماس وإسرائيل اليوم الأحد المرحلة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى ضمن وقف النار المؤقت، حيث يتم الإفراج يوميا طوال أيام الهدنة عن 39 فلسطينيا أسيرا مقابل 13 إسرائيليا أسيرا لدى حماس.

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شهادات المطلق سراحهم من محتجزي #غزة

القناة ١٣ العبرية:

المراسل العسكري الون بن دافيد: "تحدثت معهم وكرروا نفس الرواية: رجال حـ.ـماس اعتنوا بهم، أطعموهم وحاولوا توفير أدويتهم. أبقوهم مع أهالي كيبوتساتهم، نظموا المحاضرات وتفاعلوا معا وشاهدوا حتى الـYouTube!

يوخباد ليفشتس لم تكن… pic.twitter.com/YKB6uTNvmQ — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) November 26, 2023

وأكد مصدر مقرب من حركة حماس الأحد موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة التي تنتهي صباح الثلاثاء، من يومين إلى 4 أيام مع تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين.-(وكالات)