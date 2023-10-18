صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن معظم ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني بغزة "أطفال ونساء غابت ملامحهم".وأضاف القدرة "مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها.. مئات الضحايا وصلوا المستشفى ولا زالت طواقم الإسعاف تجلي الأشلاء".وتابع "معظم ضحايا المجزرة أطفال ونساء غابت ملامحهم، الضحايا وصل بعضهم بلا رؤوس وأشلاء ممزقة وخروج للأحشاء".وأردف "سيل الضحايا ونوعية الإصابات فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وجزء منهم بلا تخدير".وأوضح أن "عددا كبيرا من مصابي قصف المستشفى ما زال ينتظر العمليات والعدد الآخر تحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته في العناية المركزة"، لافتا إلى أن "الإمكانيات العلاجية المتبقية أمامها ساعات قلائل، لنعلن نفادها الفعلي".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مساء أمس جريمة إبادة جماعية في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أسفرت عن استشهاد قرابة 500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.