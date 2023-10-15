صحة غزة: ارتفاع الشهداء إلى 2329.. وجرائم الاحتلال تطهير عرقي

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قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.وأضافت أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 خلال 51 يوما.وأضافت صحة غزة، أن عدد الشهداء في عدوان إسرائيل على القطاع يؤكد أن جرائمها بحق شعبنا تطهير عرقي