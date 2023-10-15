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الأحد 15 تشرين الأول 2023
8:55 ص
صحة غزة: ارتفاع الشهداء إلى 2329.. وجرائم الاحتلال تطهير عرقي
صحة غزة: ارتفاع الشهداء إلى 2329.. وجرائم الاحتلال تطهير عرقي
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.
وأضافت أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 خلال 51 يوما.
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وأضافت صحة غزة، أن عدد الشهداء في عدوان إسرائيل على القطاع يؤكد أن جرائمها بحق شعبنا تطهير عرقي
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