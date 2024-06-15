 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37,296

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أب يودع طفله جراء العدوان الإسرائيلي في غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37296 شهيدا و 85197 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في غزة لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 253 على قطاع غزة.

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وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و95 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الوزارة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.


كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منازل الفلسطينيين، شرقي مدينة غزة، إلى 19.


وكانت طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء وعددا من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما انتشلت 5 شهداء وعددا من الجرحى من جراء استهداف منزل لعائلة حتحت بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

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