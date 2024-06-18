 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء الحرب إلى 37 ألفا و372

thumbs_b_c_1330288fb1719263de6ca3213b37ad9d
طفل يبكي أحد أفراد أسرته

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى "37 ألفا و372 شهيدا و85 ألفا و452 إصابة".

اضافة اعلان


الوزارة قالت في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و80 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و372 شهيدا و85 ألفا و452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".


والاثنين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "37 ألفا و347 شهيدا و85 ألفا و372 إصابة".


وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.


ومنذ بداية عيد الأضحى الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة بقطاع غزة؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى بين المدنيين.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.


كما تتحدى تل أبيب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.


وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
h_57256596

سوليفان: نحتاج لتقليل نقاط الخلاف في المفاوضات بين حماس و"إسرائيل"

منذ14 ساعة
إسرائيل تشن غارتين على البقاع اللبناني

شهيد بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

15 حزيران 2024
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - (أرشيفية)

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بذكرى احتلال القدس الشرقية

05 حزيران 2024
4-60-730x438

مساعد لنتنياهو: خطة بايدن بخصوص غزة “ليست اتفاقاً جيداً” لكن إسرائيل تقبله

02 حزيران 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_185a81dd7eda2588f0706d5bffc5ecad

3500 طفل يهددهم الموت جوعا في غزة

منذ3 ساعة
Walid-Jumblatt-1-730x438

وليد جنبلاط “يشعر بالخجل” بسبب صورة في جنازة جندي درزي في الجيش الإسرائيلي- (شاهد)

منذ3 ساعة
الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل فلسطينيين

منذ5 ساعة
394132_0

في اليوم الـ256 من العدوان: 17 شهيدا وسط وجنوب قطاع غزة

منذ6 ساعة
557484

غانتس: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله

منذ6 ساعة
ارتفاع عدد الشهداء في غزة

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم البريج وشهداء ومصابون في النصيرات

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 