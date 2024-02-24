صحة غزة: الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود لشمال القطاع

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وأضاف المتحدث لقناة "الجزيرة"، أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.