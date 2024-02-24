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السبت 24 شباط 2024
2:35 م
صحة غزة: الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود لشمال القطاع
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة - (أرشيفية)
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.
وأضاف المتحدث لقناة "الجزيرة"، أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.
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الاحتلال
غزة
صحة غزة
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