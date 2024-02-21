الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي خطير

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مجمع ناصر الطبي
حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، من أن الوضع في مجمع ناصر الطبي في خانيونس لا يحتمل، ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.اضافة اعلان

وقال القدرة في تصريح صحفي إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأكسجين والمقومات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات أخرى ولا يزال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 أخرين.

ولفت إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي، مؤكدا تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي ومياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ والأشعة في المجمع.

وطالب المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر.
--(بترا)
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