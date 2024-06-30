"صحة غزة": بقي من الزمن 48 ساعة لتوقف باقي المستشفيات

حذرت وزارة الصحة في غزة من أن ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأوكسجين ستتوقف عن العمل تماما خلال 48 ساعة نتيجة نفاذ الوقود اللازم لعمل المولدات.

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وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أنه بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل، إلا ان المستشفيات ومحطات الأوكسجين مهددة بالتوقف نهائيا خلال 48 ساعة المقبلة.



وناشدت الوزارة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية، بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.