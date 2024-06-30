 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صحة غزة": بقي من الزمن 48 ساعة لتوقف باقي المستشفيات

66695db6b3b2e
مستشفى الشفاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، في مدينة غزة، 2 نيسان 2024

حذرت وزارة الصحة في غزة من أن ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأوكسجين ستتوقف عن العمل تماما خلال 48 ساعة نتيجة نفاذ الوقود اللازم لعمل المولدات.

اضافة اعلان


وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أنه بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل، إلا ان المستشفيات ومحطات الأوكسجين مهددة بالتوقف نهائيا خلال 48 ساعة المقبلة.


وناشدت الوزارة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية، بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)

إصابة إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في جنين

27 حزيران 2024
موقع الاستهداف

مقتل شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على ريف دمشق

27 حزيران 2024
اعتقالات في الضفة

الاحتلال يأسر 35 فلسطينياً في الضفة

19 حزيران 2024
يتصاعد الدخان من الحرائق التي أشعلها قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الحرجية في قرية دير ميماس بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قصف جوي ومدفعي.. الاحتلال يستهدف جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى

16 حزيران 2024
اقرأ أيضا
مخيم نور شمس

شهيد وجرحى بغارة على مخيم نور شمس في طولكرم

منذ 4 دقيقة
696756

نتائج أولية: الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

منذ3 ساعة
Share on WhatsApp مصر الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو الحرة - دبي 29 يونيو 2024 الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو

29 حزيران 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إردوغان يؤكد استعداده للتطبيع مع الأسد

29 حزيران 2024
انتشال 5 شهداء من منطقة مواصي رفح

انتشال 5 شهداء من منطقة مواصي رفح

29 حزيران 2024
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)

الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة واشتباكات ضارية بنابلس

29 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن ملف الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإصلاح الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

عيون لا تنام في مواجهة خلايا نائمة

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: السياسة النقدية مرساة الاقتصاد الوطني (2-2)

رعد التل |اليوم

بيع التقسيط في الفلسفة المالية الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات | منذ18 ساعة
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy
 