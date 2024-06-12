صحة غزة تحذر من توقف عمل محطة الأوكسجين الوحيدة بالقطاع

حذرت وزارة الصحة في غزة في ظل استمرار العدوان والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة وسيطرته على المعابر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأوكسجين الوحيدة في محافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأوكسجين، الأمر الذي يعرض حياة العشرات من المرضي والجرحى للموت المحتم.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، الى تعرض الأدوية في الثلاجات الى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأوكسجين و ثلاجات حفظ الأدوية.



وناشدت جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية، بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.



يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دخل يومه الـ250 مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والدمار الواسع لمنازل المواطنين والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية.



وتشير مصادر صحية فلسطينية الى أن حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37164 شهيدا و84832 مصابا.



